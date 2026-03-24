Decenas de miles de personas salieron este martes a las calles de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina con ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para recordar y reclamar por las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada hace 50 años.

Con epicentro en la capital, pero con decenas de multitudinarias réplicas en grandes urbes de provincias como Córdoba o Santa Fe, agrupaciones políticas, sindicales y de derechos humanos comenzaron a congregarse para seguir exigiendo al Estado argentino el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas armadas y la administración pública entre 1976 y 1983.

En Buenos Aires una multitud colmó las calles alrededor de la histórica Plaza de Mayo, donde se programó el acto central, liderado por organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Por segundo año consecutivo, la capital porteña es escenario de una única marcha del Día de la Memoria, ya que el colectivo liderado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -más cercano al peronismo- y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -del que forman parte agrupaciones de izquierda- decidieron manifestarse en unidad tras casi 20 años de movilizaciones separadas.

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