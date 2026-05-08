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Universidad de Chile visitará a Unión La Calera este domingo 10 de mayo por la penúltima fecha de la Copa de la Liga y esta es la probable alineación azul para el encuentro en el "Nicolás Chahuán Nazar".
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