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La formación de la U para visitar a Unión La Calera por Copa de la Liga

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Universidad de Chile visitará a Unión La Calera este domingo 10 de mayo por la penúltima fecha de la Copa de la Liga y esta es la probable alineación azul para el encuentro en el "Nicolás Chahuán Nazar".

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