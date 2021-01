La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se aplicó este domingo la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, informó la misma ex mandataria a través de redes sociales. "Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás", expresó, agradeciendo también al personal de salud. Fernández, de 67 años, recibió la vacuna rusa luego de que esta semana la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizara su aplicación en mayores de 60 años en el país. De la misma forma lo hizo el presidente argentino, Alberto Fernández, el jueves pasado.

