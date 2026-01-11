Síguenos:
Barcelona alzó en Arabia Saudita su decimosexta Supercopa de España

Barcelona alzó este domingo en Arabia Saudita su decimosexta Supercopa de España, tras vencer por 3-2 en la final a Real Madrid, disputada en Yeda, Arabia Saudita.

