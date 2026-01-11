Octavio Rivero posó con la camiseta de Universidad de Chile
El delantero uruguayo Octavio Rivero posó este domingo con la camiseta de Universidad de Chile, tras convertirse en el tercer refuerzo de la temporada 2026. El exjugador de Colo Colo llegó al CDA desde Barcelona de Guayaquil.
