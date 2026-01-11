Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.8°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Octavio Rivero posó con la camiseta de Universidad de Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El delantero uruguayo Octavio Rivero posó este domingo con la camiseta de Universidad de Chile, tras convertirse en el tercer refuerzo de la temporada 2026. El exjugador de Colo Colo llegó al CDA desde Barcelona de Guayaquil.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados