La inflación interanual en Argentina llegó a 32,4% en abril

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en abril pasado en el 32,4% interanual, su segunda desaceleración consecutiva, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el cuarto mes del año los precios al consumidor crecieron 2,6% en comparación con marzo pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 3,4%.

La inflación argentina acumuló en el primer cuatrimestre del año un alza del 12,3%, superando así la proyección del 10,1% para todo 2026 incluida en la ley de Presupuesto de este año.

Entre los rubros que más contribuyeron a la subida de precios en abril, destacaron el transporte, con 4,4%, influenciado por el alza de los combustibles. (FOTO: EFE)

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,5% en comparación con marzo, mientras que los servicios subieron el 2,6%, unos datos que ascienden al 27,4% y el 43,1%, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en abril destacan las de transporte (+4,4%), por efecto del alza de los combustibles, educación (+4,2%), comunicación (+4,1%) y servicios de agua, gas y electricidad (+3,5%).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 1,5% con respecto a marzo.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5% en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8% de 2024.

Las proyecciones para el corriente ejercicio, tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de analistas privados, sugieren un avance de precios cercano al 30%. (FOTO: EFE)

Las proyecciones del la administración de Milei

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1% para todo 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé para Argentina un alza anual de precios del 30,4 %.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,5%, con tasas mensuales del 2,3% en mayo y del 2,1% en junio.