Gobierno de Milei retira acreditaciones a medios acusados de campaña de desinformación

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, revocó este lunes las acreditaciones de prensa para acceder a la sede del Ejecutivo y al Congreso de algunos medios locales involucrados en una presunta campaña de desinformación impulsada por una red rusa y revelada en los últimos días por una investigación periodística.

Entre los medios a los que este lunes no se les permitió el acceso a la sede del Ejecutivo se encuentran Ámbito Financiero, C5N, La Patriada FM, A24, El Destape y Tiempo Argentino.

Una de las periodistas afectadas explicó a EFE que, al intentar ingresar a la sede del Ejecutivo, le comunicaron que su nombre estaba en una lista y tenía desde ese día el ingreso prohibido.

Algunos de estos medios también reportaron que sus periodistas acreditados no pudieron ingresar al Congreso.

"Tal como advertimos, el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados", publicó este lunes el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en la red social X.

La semana pasada, un consorcio de medios internacionales de investigación informó que entre junio y octubre de 2024 una red rusa identificada como 'La Compañía' presupuestó 283.000 dólares (unos 245.600 euros) para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.

El contenido de estos artículos consistía principalmente en críticas sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con Gobiernos de la región, e incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos.

Según lo revelado por la investigación, algunos artículos incluían distorsiones, exageraciones y noticias falsas, y otros fueron publicados bajo identidades falsas.

La existencia de esta red había sido advertida en julio de 2025 por el Gobierno argentino y fue reiterada este jueves por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que apuntó que el propósito de la operación era "difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros".

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", expresó Milei el pasado viernes en su cuenta de la red social X.

"Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande", añadió el mandatario, quien consideró además que se trata de un hecho "de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia".

En mayo de 2025, el Gobierno argentino restringió el acceso de periodistas a la sede del Ejecutivo mediante un sistema de acreditaciones con requisitos más estrictos, cupos limitados, evaluación con puntaje mínimo, exigencia de documentación exhaustiva y normas de conducta reforzadas.

Tanto aquellas modificaciones como los hechos reportados este lunes se inscriben en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes presupuestarios en medios públicos, denuncias de censura indirecta y violencia ejercida contra los trabajadores de prensa durante manifestaciones.