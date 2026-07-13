Instructor de vuelo murió tras lanzarse de una avioneta en plena clase de pilotaje

Un instructor de vuelo murió tras lanzarse desde una avioneta en pleno vuelo durante una clase de pilotaje en Argentina.

La víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, quien se lanzó al vacío mientras impartía una lección a una estudiante de 22 años.

Según informaron los medios locales, antes de saltar el instructor le dijo que continuara con el vuelo, se quitó los audífonos y el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y se lanzó al vacío.

"Ya sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante", le dijo a la estudiante antes de saltar.

Pese al impacto de la situación, la alumna logró aterrizar la avioneta sin sufrir lesiones.

El director de la escuela de vuelo donde trabajaba Bertazzo, Eduardo Álvarez, aseguró que el piloto no había dado señales de estar atravesando una crisis y que ese mismo día había realizado otro vuelo de instrucción con normalidad.

El sujeto explicó que abrir la puerta de un avión en pleno vuelo es muy difícil y lo comparó con intentar abrir la puerta de un vehículo que circula a 200 kilómetros por hora.

Las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

Bertazzo tenía una amplia trayectoria como instructor de vuelo y, según medios argentinos, también había trabajado en Chile.