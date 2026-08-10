Adorni, exmano derecha de Milei, tiene 15 días para explicar su patrimonio a la Justicia

La Justicia argentina dio este lunes un plazo de 15 días a Manuel Adorni, exvocero del gobierno argentino, exjefe de gabinete y quien fuera la mano derecha del presidente Javier Milei, para explicar las inconsistencias detectadas en su patrimonio y que dieron lugar a su renuncia, informaron este lunes a EFE fuentes de la Fiscalía.

Este requerimiento, presentado por el fiscal Gerardo Pollicita ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, supone una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria, y se basa en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Lijo deberá ahora notificar la decisión de la Fiscalía a la defensa del exfuncionario, quien tendrá que responder a los requerimientos detallados en un documento judicial de 207 páginas y veinte puntos.

Según el informe fiscal, entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional como vocero de Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el exalto funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, recibieron ingresos comprobados por 229,7 millones de pesos (aproximadamente 151.153 dólares).

Pero en ese mismo periodo los gastos de la familia alcanzaron los 272,8 millones de pesos (unos 179.474 dólares), lo que dejó una diferencia de 43 millones de pesos (unos 28.289 dólares), cifra que, según la Fiscalía, no cuadra con los ingresos lícitos comprobados.

A esa diferencia se suman gastos por 402.578 dólares destinados, entre otros conceptos, a la adquisición y reforma de inmuebles, y a la compra de mobiliario para esas propiedades.

Adorni tiene que explicar el origen de las divisas utilizadas para esos gastos, la tenencia de dólares y las fuentes de financiación atribuidas a familiares que no están documentadas, las discrepancias entre distintas declaraciones juradas y operaciones vinculadas con criptoactivos.

En definitiva, sus gastos habrían aumentado un 119% durante 2024.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni comenzó después de que en marzo pasado se conociera que su esposa había formado parte de una comitiva oficial que viajó a Nueva York, con revelaciones de gastos desorbitados.

En junio pasado, el entonces jefe de gabinete reconoció haber omitido en su declaración de patrimonio alrededor de medio millón de dólares, y el 27 de ese mes renunció a su cargo en el gobierno.

El presidente Milei siempre lo ha defendido: "Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", dijo tras su renuncia.