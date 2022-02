Una adolescente argentina denunció a través de sus redes sociales que fue a una peluquería a retocarse las raíces para que quedaran rubias y la dejaron prácticamente pelada. "Lo dejó dos horas -el producto- pasa media hora, sale al balcón a fumar y le dije 'Pati ya pasó media hora' y me dice que no, que aún no y viene a checar y pasamos -a lavarse el cabello-. Cuando me empieza a lavar, yo empecé a sentir frío en mi cabeza. Me faltaba algo", explicó la joven a Telefe Noticias. “Cuando le dije que me estaba dejando pelada, la peluquera me pidió que no le hable que se estaba volviendo loca. Quería que me vaya", explicó Sheila Rivas y agregó que la peluquera se justificó con el argumento de que estaba probando un producto nuevo. La joven había asistido a la peluquería porque tendría su fiesta de quinceañera, por lo que para la importante ocasión tendrá que usar una peluca.

LEER ARTICULO COMPLETO