Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.9°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

O'Higgins lanzó nueva camiseta para la revancha con Bahía en Copa Libertadores

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este lunes, O'Higgins lanzó su tercera camiseta para la temporada 2026, que será utilizada en el duelo de vuelta ante Bahía por la Fase 2 de Copa Libertadores, este miércoles a las 19:00 horas en la Arena Fonte Nova.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados