O'Higgins lanzó nueva camiseta para la revancha con Bahía en Copa Libertadores
Publicado:
Fotos Destacadas
Comercio cerrado y clases canceladas en Guadalajara tras violencia por muerte de "El Mencho"
O'Higgins lanzó nueva camiseta para la revancha con Bahía en Copa Libertadores
Matteo Bocelli enamoró a la Quinta Vergara en su regreso a Viña
Fotos Recientes
O'Higgins lanzó nueva camiseta para la revancha con Bahía en Copa Libertadores
Comercio cerrado y clases canceladas en Guadalajara tras violencia por muerte de "El Mencho"
Boric se reunió con el próximo comandante en jefe del Ejército en La Moneda
Este lunes, O'Higgins lanzó su tercera camiseta para la temporada 2026, que será utilizada en el duelo de vuelta ante Bahía por la Fase 2 de Copa Libertadores, este miércoles a las 19:00 horas en la Arena Fonte Nova.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados