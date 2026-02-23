Síguenos:
Presidente Boric se reunió con el próximo comandante en jefe del Ejército en La Moneda

Publicado:
El Presidente Gabriel Boric se reunió este lunes en el Palacio de La Moneda con el general de división Pedro Varela, que en los próximos días asumirá la comandancia en jefe del Ejército.

En la instancia también participó el actual líder de la institución uniformada, el general Javier Iturriaga, y la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano.

En sus redes sociales, el Mandatario valoró el encuentro, asegurando que el objetivo es tener "un traspaso de mando impecable en esta institución al servicio de las chilenas y chilenos".

