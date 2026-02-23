Comercio cerrado y clases canceladas en Guadalajara tras violencia por muerte de "El Mencho"
Guadalajara, capital de Jalisco, amaneció este lunes con una aparente calma, con casi todos los negocios cerrados y la suspensión de las clases de educación, un día después de la ola de violencia desatada con bloqueos e incendios tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Así lo pudo constatar la agencia de noticias EFE en un recorrido por la ciudad, la tercera más grande del país tras Ciudad de México y Monterrey, después de que sus calles mostraran los efectos de la violencia con bloqueos viales, calles cortadas y vehículos en llamas.
La ciudad, de cinco millones de habitantes, anunció la suspensión de las clases presenciales de educación básica y superior para hoy, según comunicados de la Secretaría de Educación y la Universidad de Guadalajara.
También siguen canceladas todo tipo de actividades masivas, y muchas empresas, incluidos bancos suspendieron actividades, al igual que las dependencias municipales.