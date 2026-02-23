Matteo Bocelli enamoró a la Quinta Vergara en su regreso a Viña
Deportes Limache amargó a la U en el Estadio Nacional y mantuvo su invicto en la Liga de Primera
Everton lamentó su cuarta derrota consecutiva tras la caída ante Audax Italiano en La Florida
La igualdad entre La Serena y U. de Concepción en La Portada
El cantante Matteo Bocelli cerró la primera noche de Viña 2026 con un repertorio que mezcló lo mejor de su naciente carrera y clásicos de la música como "Bésame mucho", "Quando, quando, quando" y "Mi historia entre tus dedos". Pese al frío de la madrugada, miles de sus fanáticos se mantuvieron en la Quinta Vergara para ver su presentación.
