supergeek

Matteo Bocelli enamoró a la Quinta Vergara en su regreso a Viña

Publicado:
El cantante Matteo Bocelli cerró la primera noche de Viña 2026 con un repertorio que mezcló lo mejor de su naciente carrera y clásicos de la música como "Bésame mucho", "Quando, quando, quando" y "Mi historia entre tus dedos". Pese al frío de la madrugada, miles de sus fanáticos se mantuvieron en la Quinta Vergara para ver su presentación.

