Milei enfrenta a Harari y defiende desregular la IA: "No es como Terminator"

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a defender su proyecto para otorgar personalidad jurídica a empresas gestionadas por inteligencia artificial (IA) y entró en una disputa con el escritor Yuval Noah Harari, quien advirtió contra esa iniciativa y cuestionó las ideas del mandatario ultraliberal.

"Otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no es como lanzar el día del juicio final de Terminator", afirmó el jefe de Estado en un extenso comunicado en inglés y publicado en las redes sociales en respuesta a las críticas formuladas por Harari, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y autor de súperventas como 'Sapiens' o 'Nexus'.

La polémica se desató después de que el pasado 4 de junio Milei firmara un artículo en el diario londinense Financial Times, en el que aseguró que Argentina va a ofrecer al sector de la IA "el marco legal y fiscal más atractivo" del mundo.

Allí prometió condiciones fiscales ventajosas, una IA desregulada para su libre desarrollo y crear, bajo el amparo legislativo, una nueva categoría de empresas que se llame "corporaciones no humanas, operadas por agentes de IA o por robots", que estarán protegidas por el principio de la responsabilidad limitada.

Cuatro días después, a través de un artículo también publicado en el Financial Times, Harari cuestionó la idea de Milei y advirtió que dotar de legalidad a las corporaciones no humanas "entregaría a las IA una llave universal que otorga acceso" a los sistemas financieros, económicos y políticos.

En defensa de la IA

En su comunicado de este jueves, Milei sostiene que "si es cierto, como argumenta Harari, que las empresas operadas por IA conllevan mayores riesgos que las corporaciones dirigidas por humanos, el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece" porque, a su entender, estarán más reguladas.

Harari había expresado su preocupación sobre la capacidad de la IA para encontrar lagunas legales o hacer trampa, a lo que Milei respondió que también los humanos la tienen y eso no es razón para abolir las estructuras corporativas; asimismo afirmó que se aplicarían a las empresas autónomas las mismas penas y sanciones que se aplican a las gestionadas por humanos.

Yuval Noah Harari, mundialmente conocido por sus libros superventas que abordan la macrohistoria, el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Foto: EFE

Milei dijo que la "visión del futuro" que ofrece Harari y sus advertencias de "ciudades consumidas por fuerzas fuera del control" humano "merecen respeto" y "no deben descartarse a la ligera", pero recordó que también la Revolución Industrial generó temores y, finalmente, "multiplicó la producción mundial aproximadamente doscientas veces".

El presidente argentino piensa que la IA, antes que conducir a un escenario de un pequeño número de corporaciones dominantes, llevará a un número cada vez mayor de empresas pequeñas.

"De ser así, lejos de ser el vehículo institucional para la concentración, la personalidad jurídica de la IA podría resultar ser su antídoto", señaló.

Proyecto de ley

La propuesta de Milei es más que una simple idea. Fuentes oficiales consultadas por EFE confirmaron que a finales de mayo último el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo marco jurídico para las sociedades.

En uno de sus artículos, reconoce la figura de la "sociedad automatizada", aquella que desarrolla su actividad con "sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria".

Milei ha mostrado sumo interés por la IA. En abril se reunió con el magnate tecnológico Peter Thiel, quien se ha establecido en Argentina y es fundador de compañías como Palantir, una plataforma para análisis de macrodatos con IA. Y hace un mes anunció que usará IA para diseñar políticas sociales con un modelo "predictivo" de análisis de datos.