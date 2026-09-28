El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la casa en la que vivió por más de siete décadas se convirtió en un símbolo de la crisis de acceso a la vivienda en Madrid.

Su caso dio nuevo impulso a la protesta que mantiene cerca de 200 carpas en la Puerta del Sol.

Los manifestantes exigen al Gobierno español medidas para proteger a los inquilinos, entre ellas frenar las alzas de los arriendos y regular los alquileres de temporada y de habitaciones.

En su despacho para El Diario de Cooperativa, la corresponsal Carolina Espinosa explica por qué la movilización va más allá del caso de Maricarmen y aborda la discusión política sobre las medidas que reclaman los convocantes.

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