De un desalojo a la acampada en Sol: la crisis de vivienda en Madrid
Publicado: | Fuente: Cooperativa
El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la casa en la que vivió por más de siete décadas se convirtió en un símbolo de la crisis de acceso a la vivienda en Madrid.
Su caso dio nuevo impulso a la protesta que mantiene cerca de 200 carpas en la Puerta del Sol.
Los manifestantes exigen al Gobierno español medidas para proteger a los inquilinos, entre ellas frenar las alzas de los arriendos y regular los alquileres de temporada y de habitaciones.
En su despacho para El Diario de Cooperativa, la corresponsal Carolina Espinosa explica por qué la movilización va más allá del caso de Maricarmen y aborda la discusión política sobre las medidas que reclaman los convocantes.