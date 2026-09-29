La psicóloga y académica de la Universidad de Santiago Isabel Puga abordó en Una Nueva Mañana en Cooperativa la manera en la que la "infidelidad financiera" afecta al "proyecto en común" que se forma cuando se vive en pareja o familia.

"El dinero no solamente es una cifra o un concepto, sino que representa seguridad, control, autonomía y expectativas a futuro. Tiene que ver tanto con los proyectos de vida compartidos que cada quien tiene y, por otro lado, con las historias personales que se tienen respecto a estas temáticas financieras", sostuvo.

"Cuando una parte de la pareja toma decisiones (de finanzas) en secreto, ya sea por desde su propia temática personal, porque no quiere compartir con el otro o por distintos motivos, en el fondo se rompe la confidencialidad, la complicidad y el proyecto que hay de pareja", explicó la psicóloga.

"Una pareja se conforma de un 'tú', de un 'yo' y de un 'nosotros'. Entonces, el tema del dinero debería ser parte del 'nosotros', pero a veces son partes del 'yo' o es parte del 'tú'. Hay familias donde los padres comparten el dinero, donde el padre toma decisiones, donde la madre toma las decisiones, y así se va construyendo; y si no se habla de eso, empieza a aparecer este problema de incomunicación y, bueno, que uno de los miembros oculte intencionalmente esta información relevante. Esto impacta también los planes compartidos" en pareja, alertó Puga.

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