A contar de diciembre, todos los ciclistas que ingresen al cerro San Cristóbal deberán estar inscritos en un registro obligatorio del Parque Metropolitano (Parquemet) y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio visible.

La medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), busca fiscalizar los excesos de velocidad en las rutas del recinto y resguardar la seguridad de los peatones.

El anuncio se da en medio del debate por la convivencia vial entre los deportistas y los transeúntes que circulan a diario por los senderos y calzadas del parque capitalino.

Escucha el informe de la periodista Gloria Gutiérrez.

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