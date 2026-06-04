Guía nepalí apareció con vida tras pasar seis días desaparecido en el Monte Everest

Un guía de montaña nepalí que había sido dado por muerto tras desaparecer durante seis días en el Monte Everest fue encontrado con vida cerca del campamento base, luego de lograr desplazarse por sus propios medios pese a las extremas condiciones de la montaña.

Se trata de Dawa Sherpa, de 50 años, quien había perdido contacto durante el descenso desde la cumbre más alta del mundo. Su aparición sorprendió a familiares y compañeros, ya que incluso sus cercanos habían perdido la esperanza de encontrarlo con vida.

Según informó The Indepentent, el montañista fue hallado mientras avanzaba arrastrándose cerca del campamento base. Tras ser rescatado, fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial, donde permanece internado bajo observación médica.

El doctor Nishant Dhakal aseguró que Sherpa se encuentra consciente y recibe tratamiento por quemaduras por congelación, lesiones provocadas por el frío, deshidratación y diversos traumatismos. Además, señaló que continuará siendo evaluado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La esposa del guía reconoció que la familia había asumido el peor escenario y que "nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza".

Dawa Sherpa había alcanzado la cumbre del Everest, de 8.849 metros de altura, el pasado 29 de mayo junto al escalador británico Chris Thrall. Al día siguiente comenzaron el descenso, pero ambos se separaron cerca del campamento cuatro, ubicado a unos 7.950 metros de altura, luego de que el guía decidiera tomar un descanso y le pidiera a su compañero que continuara bajando.

Tras conocerse que había sido encontrado con vida, Thrall compartió un mensaje en redes sociales donde describió a Sherpa como "un hombre absolutamente gentil y un verdadero 'tigre de las montañas'".