Delincuentes perpetraron violenta pero fallida encerrona a familia en Las Condes
Intentaron robar su vehículo en la avenida homónima, pero, pese al forcejeo, las llaves estuvieron en manos del conductor, que sufrió un golpe en la cabeza.
Uno de los antisociales también percutó dos disparos, que -afortunadamente- impactaron en la carrocería.
El resto de la familia se encuentra en óptimas condiciones y Carabineros trabaja para dar con los presuntos responsables, que se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que se trasladaban, que no tiene encargo por robo.