Delincuentes perpetraron violenta pero fallida encerrona a familia en Las Condes

Un grupo de antisociales intentó robar el vehículo de una familia mediante una violencia encerrona en la comuna capitalina de Las Condes.

Los hechos ocurrieron en la avenida homónima, donde las víctimas fueron interceptadas "por otro automóvil de color gris del que descendieron cinco sujetos, dos de ellos premunidos con armamento de fuego", dijo el teniente de Carabineros Manuel Ortega.

"Mediante la violencia y la intimidación, bajaron al grupo familiar del vehículo y uno de ellos (de los ladrones) percutó dos disparos" que, afortunadamente, impactaron en la carrocería del vehículo que iba a ser robado, agregó.

Asimismo, durante el forcejeo, el conductor -padre de la familia- fue golpeado en la cabeza. Sin embargo, los hampones no lograron llevarse el automóvil, porque las llaves estuvieron en manos de la víctima en todo momento.

El resto de la familia se encuentra en óptimas condiciones y Carabineros trabaja para dar con los presuntos responsables, que se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que se trasladaban, que no tiene encargo por robo.