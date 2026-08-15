Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.9°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Asia | Indonesia

Un terremoto de 6,9 sacude Sumatra, el segundo que golpea Indonesia este sábado

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El primer sismo causó la muerte de al menos 38 personas.

Un terremoto de 6,9 sacude Sumatra, el segundo que golpea Indonesia este sábado
 USGS
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este sábado el norte de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), horas después de que otro de 7,7 golpeara el este del archipiélago.

El temblor se produjo a las 17:54 hora local (10:54 GMT) a una profundidad de 183 kilómetros, según los datos del USGS, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. Tampoco se ha activado la alerta de tsunami por parte de las autoridades.

El punto urbano más cercano es la ciudad de Pematangsiantar, que cuenta con una población de unos 270.000 habitantes, a menos de diez kilómetros del epicentro.

Este sismo sucedió en la misma jornada en la que un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, dejando 38 fallecidos y 2.000 evacuados, mientras las autoridades locales continúan las labores de búsqueda y rescate.

Indonesia se encuentra en el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

Una de las catástrofes más mortíferas en el país tuvo lugar en 2004, cuando un fuerte terremoto en el norte de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el Océano Índico.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada