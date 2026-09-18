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Tópicos: Mundo | Asia | Pakistán

Al menos 16 muertos en atentado suicida contra un complejo policial en Pakistán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Un vehículo cargado de explosivos impactó contra el complejo de Kohat.

Al menos 16 muertos en atentado suicida contra un complejo policial en Pakistán
 EFE
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Al menos 16 personas, entre ellas cinco policías, murieron y más de 30 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán, coincidiendo con la oración musulmana del viernes, informaron a EFE fuentes policiales.

Un vehículo cargado de explosivos impactó contra el complejo de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tras lo que comenzó un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y varios atacantes armados que continuaba en curso, explicó el agente Abdul Hameed.

Más información en instantes.

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