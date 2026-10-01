Escudo de las Américas: Detienen al fiscal general de Bolivia sancionado por EE.UU.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido la noche del miércoles en Santa Cruz, dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa por presuntos actos de corrupción. El Gobierno boliviano lo acusa de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público que protegía al narcotráfico.

La detención recibió el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien la relacionó con los compromisos asumidos en el Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional impulsada por Donald Trump en la que participa Bolivia y a la que también adhirió Chile.

El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves que los operativos realizados entre la noche del miércoles y la madrugada dejaron 14 detenidos, incluidos Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, también sancionado por Washington.

Según Oviedo, las autoridades desmantelaron una "organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración" del Ministerio Público, supuestamente "encabezada por Roger Mariaca" y "destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país".

El Ejecutivo atribuye al fiscal general los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Rubio vincula su respaldo con el Escudo de las Américas

"La Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", escribió Rubio en X.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que, durante la reunión de líderes del Escudo de las Américas de la semana pasada, Washington reafirmó su compromiso de proteger la gobernanza democrática y la seguridad regional frente a las redes narcoterroristas armadas.

Rubio añadió que "las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para lograr un hemisferio más seguro, fuerte y próspero".

El pronunciamiento profundiza el vínculo que Washington había establecido entre el caso y el programa: al anunciar la revocación de la visa de Mariaca, el Departamento de Estado sostuvo que sus acciones debilitaban las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante de la iniciativa.

Fiscalía denunció un "secuestro" y designó a un interino

El Ministerio Público denunció como un "secuestro" la detención de su máxima autoridad. Mariaca y Zeballos fueron trasladados desde Santa Cruz hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en El Alto, ciudad vecina a La Paz.

Tras el arresto, la Fiscalía declaró la "ausencia definitiva" de Mariaca y designó a Luis Montaño para asumir su conducción, por ser el fiscal superior con mayor antigüedad.

Montaño explicó que la decisión busca "evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad". También instruyó a las nueve fiscalías departamentales a mantener sus actividades y evitó pronunciarse sobre la situación legal de Mariaca.

Desde la noche del miércoles, las fiscalías de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz permanecen bajo resguardo policial. Funcionarios de la sede de Sucre denunciaron una intervención "ilegal" y afirmaron que estuvieron arrestados durante algunas horas.

Mariaca había rechazado las acusaciones estadounidenses

Antes de su detención, Mariaca rechazó los señalamientos de Estados Unidos y los vinculó con las repercusiones de investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público, entre ellas las causas contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

El Gobierno boliviano también mencionó entre los antecedentes el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia en marzo y enviado a Estados Unidos.

En 2023, cuando Mariaca encabezaba la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, un operativo para detener a Marset fracasó y el uruguayo logró escapar. El entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no descartó que policías, fiscales y jueces lo hubieran ayudado a huir, lo que fue rechazado por el Ministerio Público.

Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024 por el anterior Legislativo, de mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), para un periodo de seis años, hasta 2030.