Bolivia planteó a Chile "elegir qué clase de vecinos" ser tras décadas de diferencias

El canciller boliviano, Héctor Huanca, planteó este viernes a Chile "elegir qué clase de vecinos" quieren ser, al destacar el acercamiento entre ambos países y considerar que una eventual visita en octubre del Presidente José Antonio Kast, sería un "gran paso" hacia la recomposición de una relación marcada durante décadas por el conflicto marítimo.

"La eventual visita del Presidente José Antonio Kast a Bolivia tendrá una significación que trasciende lo protocolar" y "será una poderosa señal política y gran paso en el proceso de recomposición diplomática", expresó Huanca en una columna publicada en medios bolivianos y chilenos con ocasión de las Fiestas Patrias de Chile.

La posibilidad de la visita fue confirmada este viernes por el cónsul general de Chile en Bolivia, Roberto Ruiz, durante un acto protocolar en La Paz.

Huanca destacó que ambos países comparten una frontera, vínculos comerciales y sociales, pero también una historia compleja que ha dejado diferencias profundas y forma parte de sus respectivas identidades nacionales.

"Bolivia y Chile no escogieron ser vecinos, pero sí pueden elegir qué clase de vecinos quieren ser", afirmó el canciller, quien sostuvo que reconocer las diferencias entre ambos países no debe impedir que trabajen en los asuntos que los unen.

"La madurez de dos Estados no consiste en coincidir en todo, sino en ser capaces de administrar sus diferencias sin permitir que paralicen oportunidades para sus pueblos", agregó.

"Convertir la confianza en cooperación"

El canciller, que asumió el cargo el pasado 3 de agosto, destacó que las Cancillerías de Bolivia y Chile "vienen construyendo una agenda orientada a convertir la confianza en cooperación y resultados concretos".

Entre los asuntos de trabajo mencionó la modernización y ampliación del Acuerdo de Complementación Económica número 22, nuevas oportunidades comerciales y de inversión, conectividad digital e integración energética, además de cooperación en minería, salud y recursos hídricos.

También destacó los esfuerzos para mejorar la eficiencia logística del comercio boliviano por territorio y puertos chilenos, y fortalecer las conexiones terrestres y ferroviarias entre ambos países.

La seguridad fronteriza es otro de los ámbitos de cooperación, especialmente frente al crimen organizado transnacional. Huanca señaló que ambos países avanzan en mecanismos de cooperación policial e intercambio de información.

El nuevo acercamiento no supone, sin embargo, que Bolivia abandone su histórica reivindicación de un acceso soberano al océano Pacífico.

Huanca fue enfático al afirmar que el país "no renuncia a su memoria histórica ni a su vocación marítima", pero sostuvo que reconocer esa diferencia "no puede" impedir que ambos países trabajen en aquello que puede unirlos.

"No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro", señaló.

Bolivia y Chile mantienen relaciones diplomáticas interrumpidas a nivel de embajadores desde 1978, tras un breve restablecimiento entre 1975 y 1978, debido a la falta de solución de la reivindicación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.