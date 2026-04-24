Gobiernos de Chile y Bolivia delinean ruta para fortalecer relaciones y futuro comercial

Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, acordaron este viernes profundizar los lazos bilaterales y avanzar en una agenda económica conjunta, en medio de señales de un posible acercamiento diplomático tras décadas sin relaciones a nivel de embajadores.

Los diplomáticos participaron en un evento organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, al que asistieron alrededor de 70 empresarios de ambos países, en el segundo y último día de visita a Bolivia del canciller Pérez Mackenna.

Aramayo dijo a los medios que, para dinamizar la economía de Bolivia de la mano del sector empresarial, "es inequívoca la necesidad de poder profundizar lazos con un país hermano como Chile".

La falta de cercanía

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

En octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar la reclamación marítima de Bolivia, que perdió su acceso al Pacífico en la guerra de 1879.

El canciller boliviano indicó que el acercamiento es un proceso que está comenzando tras el "mandato" dado por los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Chile, José Antonio Kast, de avanzar en un camino que pueda llevar al bienestar de la población de ambos países.

La reunión con los empresarios abordó la mejora del comercio, la relación aduanera y fronteriza, los desafíos asociados a las innovaciones tecnológicas para dinamizar el vínculo económico entre ambos países.

"Grandes oportunidades para el futuro"

A su turno, el ministro chileno de Exteriores declaró que trabajarán para dar a los pueblos la oportunidad de desplegar "sus capacidades de construir un futuro mejor para todos".

Subrayó que se han descubierto "grandes oportunidades para el futuro", pero también se han identificado "problemas".

"Los vamos a resolver juntos, lo vamos a resolver con diálogo, lo vamos a resolver visitándonos en La Paz, en Santa Cruz, pero también en Santiago", apuntó el canciller chileno.

El lunes, en un comunicado conjunto, los cancilleres destacaron que "es posible avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas de manera constructiva y propositiva".