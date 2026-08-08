Cuatro personas murieron tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas murieron este sábado tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en una área boscosa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos local, las víctimas corresponden al piloto de la aeronave y tres pasajeras.

La cónsul general de Colombia en la ciudad brasileña, Diana Páez, confirmó a agencia EFE que las turistas fallecidas corresponden a ciudadanas colombianas de una misma familia, identificadas como: Lida Rocío Cubillos, la abuela; Wendy Manrique Cubillos, una hija, y la menor de edad Sofía Murillo Manrique, una nieta.

Habían viajado a Río de Janeiro para celebrar los 15 años de una de las jóvenes con otros tres familiares, quienes iban a hacer el mismo paseo a continuación, de acuerdo con la cónsul general.

Como el helicóptero cayó en una área boscosa de difícil acceso, los bomberos enfrentaron dificultades para retirar los cuerpos.

Lo anterior, y el hecho de que dos de los cadáveres estén "totalmente incinerados", según Páez, complican una identificación rápida por parte de los forenses.

Con todo, la Policía Civil de Río de Janeiro afirmó en un comunicado que los cuerpos ya fueron trasladados al instituto forense y que pasarán por una pericia de identificación, cuyos resultados serán contrastados con los datos de registro del vuelo.

Los agentes también aguardan el laudo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos sobre las causas de la caída.

El helicóptero, que pertenecía a una empresa que realizaba vuelos panorámicos para turistas, se desplomó cerca de la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas sobre la ciudad y el mar.

Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate del fuego.

Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, pidió a la Agencia Nacional de Aviación Civil que "intensifique" la fiscalización de los vuelos de helicóptero, cada vez más frecuentes, para garantizar la seguridad.

Cavaliere también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.