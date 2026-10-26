El día después del histórico balotaje que mantendrá a Lula como presidente de Brasil
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Cotidiano y tranquilo es el ambiente en las calles de Sao Paulo luego del balotaje celebrado en Brasil, que eligió a Lula da Silva para disputar un cuarto mandato no consecutivo; algo inédito en la historia del país.
El abanderado del Partido de los Trabajadores (PT) salió vencedor con el 51,7% de los votos, frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro (48,2%), siendo la primera vez desde el fin de la dictadura militar brasileña que un candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta se impone contra su contendor en un balotaje.
El resultado también puso freno al giro a la derecha que ha experimentado Latinoamérica los últimos años, amparado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
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