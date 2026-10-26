El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conquistó este domingo un cuarto mandato presidencial al imponerse en la segunda vuelta electoral con el 51,79% de los votos válidos (64,2 millones), derrotando a Flávio Bolsonaro, candidato de la extrema derecha que sumó el 48,21% (59,8 millones).

La victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) sella una diferencia superior a cuatro millones de papeletas y consolida una remontada inédita en los anales democráticos de Brasil.

Hace apenas unas semanas, en la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro había liderado las urnas con dos puntos de distancia, configurando un panorama que los sondeos consideraban virtualmente irreversible tras el arrollador avance conservador en las elecciones legislativas.

En su discurso de victoria, Lula agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles "para defender la democracia", así como a las personas mayores por haber ido a votar, lo que permitió reducir la alta abstención de la primera vuelta.

Mientras que Bolsonaro rechazó los cómputos y adelantó que solicitará judicialmente la anulación del proceso eleccionario, cuestionado los desajustes logísticos que provocó la prórroga de dos horas en la atención de las mesas de votación en todo el territorio brasileño.

"Es inexplicable que la regla del juego se haya cambiado nuevamente por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo", afirmó Flávio en una declaración a la prensa en Brasilia.

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