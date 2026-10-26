Un análisis desarrollado por la Corporación Ciudades constató que 41 de las 126 comunas con mayor nivel de exposición a la crisis climática en Chile aún no tienen aprobado su Plan Comunal de Acción de Cambio Climático, pese a tratarse de una obligación fijada por la Ley Marco de Cambio Climático desde 2022.

El levantamiento cruzó los datos de la planificación municipal con el Índice de Riesgo al Cambio Climático elaborado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), abarcando un universo total de 345 municipios.

El balance nacional indica que, aunque 232 comunas (67%) cuentan con el instrumento, 113 municipalidades (33%) se mantienen rezagadas en distintas etapas administrativas.

"Lo que hacen estos planes de acción comunales de cambio climático es establecer acciones, metas y medidas de mitigación y adaptación. Es decir, es observar cuáles son las amenazas y prepararse para la adaptación al cambio climático. Eso es tremendamente importante para anticipar eventos como los que hemos visto durante los últimos días (fuertes lluvias e inundaciones)", detalló Emilia Aguilar, editora de Cooperativaciencia.cl.

La Corporación Ciudades focalizó su estudio en cuatro amenazas principales que golpean al territorio: olas de calor, siniestros forestales, inundaciones y sequía. La mayor concentración de vulnerabilidad se detectó en las macrozonas norte y central, con puntos críticos en áreas con alta densidad poblacional y extensos terrenos dedicados a la actividad agrícola.

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