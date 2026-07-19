Lula consolida ventaja sobre Flávio Bolsonaro al inicio de la fase decisiva de las elecciones en Brasil

Brasil entra este lunes en una nueva fase de la carrera presidencial con el inicio de los congresos de los partidos para oficializar a sus candidatos, en un momento en el que las encuestas dan ventaja al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador Flávio Bolsonaro.

Los partidos tendrán hasta el 5 de agosto para definir los nombres de sus aspirantes y cerrar alianzas con otras siglas de cara a los comicios presidenciales, regionales y legislativos del 4 de octubre.

Posteriormente, los escogidos tendrán que someterse al escrutinio de la Justicia Electoral, que analizará si reúnen los requisitos legales para postularse.

Los candidatos solo podrán pedir el voto públicamente a partir del 16 de agosto, cuando arranca la campaña.

La campaña oficial comenzará el 16 de agosto tras el escrutinio de la Justicia Electoral. (FOTO: EFE)

Milei arropará a Flávio Bolsonaro

Uno de los primeros en proclamar a su abanderado será el Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo, en una ceremonia prevista para el próximo sábado en São Paulo y a la que asistirá el presidente argentino, Javier Milei.

El líder ultraderechista brasileño, que perdió la reelección en 2022 frente a Lula por 1,8 puntos, eligió como su heredero político a su hijo mayor, Flávio.

Como su padre, Flávio Bolsonaro empezó su carrera política en Río de Janeiro. Entre 2002 y 2018, fue diputado regional en ese estado y desde 2019 es senador.

Candidatos de la "tercera vía" como Ronaldo Caiado y Romeu Zema buscan romper la polarización. (FOTO: EFE)

Sin embargo, su apoyo en los sondeos ha disminuido a raíz de diversas riñas familiares y varapalos judiciales.

Su madrastra, Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y figura clave para el voto femenino y evangélico, le acusó de humillarla y maltratarla en unos vídeos publicados en sus redes sociales, en medio de sus desavenencias por las alianzas con otros partidos.

Pero, además, sobre el senador también sobrevuelan sospechas sobre su relación con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario.

El último episodio de esa novela ha sido la divulgación en la prensa local de una fotografía de Flávio con el presunto sicario a sueldo de Vorcaro en actitud distendida.

El candidato del PL alegó primero que se hace fotos "con todo el mundo" y luego aseguró que se trataba de un montaje hecho con inteligencia artificial.

Por otro lado, el juez del Supremo Alexandre de Moraes le ha prohibido visitar a su padre hasta después de la primera vuelta electoral por leer en internet una carta del expresidente, violando así la prohibición que pesa sobre Jair de usar las redes directamente o a través de terceros.

El sábado, en un acto en Vitória, Flávio cargó contra el magistrado, al que tildó de "tirano" y "demonio".

"Las instituciones están controladas. El inocente está preso y el delincuente está gobernando Brasil", denunció.

El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas con una ventaja de ocho puntos. (FOTO: EFE)

En este contexto, la última encuesta, publicada el miércoles por la firma Quaest, sitúa a Flávio con ocho puntos de desventaja frente a Lula.

La intención de voto de Lula aumentó entre junio y julio del 44% al 45%, mientras que la del senador, que aún no ha escogido a su candidato a vicepresidente, se redujo del 38% al 37%.

El PT oficializará a Lula el 2 de agosto

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) oficializará la candidatura de Lula el 2 de agosto en São Paulo, según indicaron a EFE fuentes de la formación.

El jefe de Estado, en busca de su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, repetirá con el exgobernador de São Paulo Geraldo Alckmin como compañero de fórmula.

La campaña del dirigente progresista girará en torno a sus logros económicos, con un crecimiento del país de entre el 2 y el 3% en los últimos cuatro años, el desempleo en mínimos históricos y la exención del impuesto sobre la renta para las familias con menos ingresos.

Sin embargo, el encarecimiento del coste de vida, el deterioro de las cuentas públicas y el avance de la derecha en el resto de Sudamérica amenazan sus posibilidades.

La campaña oficial comenzará el 16 de agosto tras el escrutinio de la Justicia Electoral. (FOTO: EFE)

Aunque las elecciones se presentan como un pulso entre Lula y Flávio Bolsonaro, otros partidos, especialmente en el campo conservador, también lanzarán a sus candidatos presidenciales.

El próximo domingo, en São Paulo, el Partido Social Democrático (PSD) proclamará al derechista Ronaldo Caiado, quien se presenta como una tercera vía frente a la polarización reinante entre los dos favoritos.

El día 27, el Partido Novo oficializará al exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema y, el 1 de agosto, Missão confirmará al agitador ultra Renan Santos como su abanderado.