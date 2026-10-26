El cientista político brasileño Pedro Accorsi, académico del Instituto de Ciencia Política de la UC, analizó en El Diario de Cooperativa el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo, afirmó que el resultado fue contundente y consideró "muy improbable" que el gigante sudamericano enfrente un nuevo asalto a las instituciones como el ocurrido en enero de 2023.

Sobre la impugnación anunciada por Flávio Bolsonaro, el especialista consideró prácticamente imposible que la acción judicial prospere. Aunque tildó de "error" la extensión del horario de votación mientras el proceso electoral estaba en curso, recalcó que ello "no cambió los resultados".

Por otro lado, Accorsi advirtió que el mandatario reelecto enfrentará "una tarea bastante difícil para gobernar e implementar cualquier tipo de agenda" ante "el Congreso más a la derecha desde el fin de la dictadura militar en los años 80".

Por lo tanto, Lula "va a tener que inventar algo nuevo para gobernar en este contexto", enfatizó.

LEER ARTICULO COMPLETO