"Probabilidad cero": Investigador brasileño descarta éxito de alegatos de Bolsonaro

Tras la definición electoral en Brasil que consagró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, el analista e investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) en Brasilia, Pedro Silva, participó en un panel de conversación de El Primer Café en Cooperativa y afirmó que existe nula viabilidad de los reclamos de impugnación promovidos por el candidato perdedor, Flavio Bolsonaro.

"La probabilidad o la posibilidad de que eso prospere es cero. No existe ninguna posibilidad. El resultado fue reconocido por el Tribunal Superior Electoral, que incluso tiene presidente y vicepresidente que son ministros de la Suprema Corte y ambos fueron nombrados por el expresidente Jair Bolsonaro", expuso Silva.

Asimismo, el investigador lamentó la postura adoptada por el líder de la derecha brasileña, recordando los precedentes de tensión democrática que ha vivido el país:

"Es una lástima que el candidato derrotado no haya reconocido hasta el momento, y quizás nunca lo reconozca, el resultado, que fue una gran expresión de participación. Aumentó la participación en relación con la primera vuelta en 1,7% aproximadamente. El expresidente Jair Bolsonaro cuando perdió las elecciones de 2022, salió del país, fue a Estados Unidos, no entregó la banda presidencial a Lula, intentó ahí un fracasado golpe de Estado el 8 de enero de 2023. Y aquí en Brasil las instituciones están bastante fuertes, en particular el sistema electoral. No hay ningún riesgo".

El analista también explicó las razones de que tras perder en la primera vuelta Lula se impusiera en la segunda: "En la primera vuelta, Lula era considerado favorito para ir en primer puesto a la segunda vuelta. Creo que eso dejó a la gente muy tranquila. El gran cambio fue de comunicación, me parece, y de movilización: tanto en las calles, mucha gente en las calles en muchísimas ciudades de Brasil, como en las redes sociales y en espacios que tradicionalmente la derecha en Brasil y la extrema derecha controlaban y dejaron de controlar en las últimas tres semanas. Es un tema de comunicación decisivo".

Además apuntó a la forma en que, aseguró, operadores de redes sociales intervinieron en favor de Bolsonaro: "Hubo injerencia de Meta en la elección, sin duda. Incluso en los propios mensajes del grupo de funcionarios de Meta que salieron públicas indican expresamente eso. Tras ello un diputado de Minas Gerais, Janones, organizó lo que él llamó 'Ejército de Lula', que alcanzó en el grupo de WhatsApp más de 10 millones de brasileños. Y a partir de ahí hubo una alfabetización digital acelerada de cómo manejar la información en estos espacios que tenían mucho más peso la derecha".

Ante la acusación de que Lula utilizó medidas populistas para buscar apoyo en segunda vuelta, Silva aclaró que "el presidente Lula defiende y defendió por mucho tiempo la reducción de 44 a 40 horas de la jornada laboral semanal y, más que eso, la jornada con dos días de descanso. Y fue aprobada por el Senado, que es una mayoría muy difícil allá para el gobierno, entre la primera y la segunda vuelta".

En el plano de las relaciones exteriores, el experto subrayó que el Ejecutivo brasileño mantendrá su directriz de integración regional y apertura diplomática, pese a la hostilidad exhibida por liderazgos externos y la falta de reconocimientos oficiales inmediatos por parte de Washington y Buenos Aires: "Brasil busca, y el gobierno de Lula en particular, siempre tener buenas relaciones con los principales polos de poder: con Estados Unidos, con China, con Europa, y prioridad inequívoca a la integración regional, a la relación con los vecinos. Desafortunadamente, en estos últimos dos años de Lula con Trump, ha habido mucho acoso por parte de Estados Unidos en los temas arancelarios; también aplicó la Ley Magnitsky contra ministros de la Suprema Corte y contra miembros del Ejecutivo".

Y aunque reconoció que "no esperamos un reconocimiento inmediato de dos presidentes del mundo, que uno de un país vecino (Javier Milei de Argentina) y de Estados Unidos, pero no es que Brasil está aislado en la región; es lo contrario. Hubo llamados de los presidentes de Paraguay, de Chile, de Perú y de Ecuador", todos ellos con una posición política opuesta a la de Lula.