La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, conversó con Cooperativa sobre el anuncio del Ministerio de Bienes Nacionales de la venta de terrenos fiscales para crear un balneario en las playas de Bahía Inglesa, conocido como el "Caribe chileno", en la Región de Atacama, y acusó cierto clasismo de los habitantes.

La noticia ha generado un rechazo por los vecinos del sector y González apuntó a que la raíz del problema se dio porque el Gobierno no conversó con las autoridades comunales: “Bienes Nacionales anunció, sin la presencia de nosotros como autoridades comunales, sin haberlo conversado o socializado aquí en la comuna, por lo tanto, se empiezan a crear conflictos".

"Los vecinos están molestos también porque no se les consultó, pero resulta que ellos tienen autoridades democráticas elegidas a las cuales se le consulta, que es el concejo municipal. Tampoco vamos a hacer cogobierno, pero sí deben de participar en la evaluación ambiental estratégica", aseveró.

De todas formas, planteó que existe un rechazo porque suponen que "esto vaya a ser una explosión demográfica de turismo donde se empiece a ‘chabacanear’ Bahía Inglesa. Por ejemplo, nosotros estamos hoy día con un tema detenido, que es la instalación de la locomoción pública mayor. ¿Qué es lo que dijeron algunos vecinos? Es que iba a llegar mucha gente a veranear a Bahía Inglesa e iba a dejar de ser el balneario que era, no dijeron ‘exclusivo’, pero era un balneario que había que cuidar, entre comillas. Y ese ‘cuidar’ es bastante clasista".

No obstante, planteó que el plan regulador de Caldera señala que se pueden hacer inversiones inmobiliarias para viviendas e inversiones turísticas en el lugar. En ese sentido, señaló que las obras anunciadas por el Gobierno son de baja altura con una ocupación máxima de 320 personas, “es decir, no hay una alta densidad. No estamos hablando de los edificios de Estación Central, nada parecido a Santiago, La Serena ni Viña del Mar”.

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