Bolsonaro tiene un cáncer de piel "precoz" pero recibe el alta y regresa a su casa-prisión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue dado de alta este miércoles y regresó a su casa en Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, luego de haber sido internado de urgencia el martes.

Según informó su médico Claudio Birolini, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel, de las cuales dos resultaron positivas para carcinoma de células escamosas en etapa temprana. La condición no requiere tratamiento inmediato, pero sí revisiones periódicas para monitorear su evolución.

Birolini explicó que "no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos", y confirmó que será evaluado regularmente por el equipo médico en su residencia.

Bolsonaro, de 70 años, había sido hospitalizado por un cuadro de anemia persistente y alteración de la función renal, que le provocaron vómitos, mareos y presión baja. Los especialistas indicaron que ya se recuperó de esos síntomas y permanecerá bajo observación domiciliaria.

La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema lo condenó, junto a siete de sus exministros y antiguos jefes militares, a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El exmandatario ha enfrentado problemas de salud desde 2018, cuando fue apuñalado durante un mitin en plena campaña electoral. Sin embargo, los médicos aclararon que ni el cáncer ni las complicaciones recientes están relacionadas con aquel episodio, que en años anteriores lo obligó a someterse a múltiples cirugías por complicaciones intestinales.