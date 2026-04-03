Brasil: Avión monomotor se estrelló contra un restaurante y dejó cuatro muertos

Un avión monomotor se estrelló este viernes sobre un restaurante en un municipio del estado brasileño de Rio Grande do Sul, provocando la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo, informaron fuentes oficiales.

El accidente ocurrió en horas de la mañana en Capão da Canoa, ciudad de la que había salido la aeronave con destino a São Paulo.

Según un comunicado del Cuerpo de Bomberos, el monomotor colisionó contra un poste al final de la pista de despegue antes de caer sobre el establecimiento, que estaba cerrado en ese momento.

Las autoridades señalaron que los vecinos de las casas afectadas, localizadas en la avenida Valdomiro Cândido dos Reis, una zona residencial del municipio, fueron evacuados sin sufrir heridas.

Las víctimas fatales confirmadas son el piloto, una pareja y otra persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

El aeronave, modelo Piper JetPROP DLX y fabricada en 1999, tenía una capacidad para seis asientos, pertenecía a la empresa Jetspeed Holding Ltda y tenía su situación de aeronavegabilidad regular, según las autoridades aeronáuticas.

El incendio fue controlado y las autoridades investigan las causas del accidente.