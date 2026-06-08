Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una zona afectada por la sequía

Un río artificial de más de 145 kilómetros está siendo construido en el noreste de Brasil con el objetivo de llevar agua a zonas afectadas por la sequía y mejorar el acceso al recurso para millones de personas.

La obra forma parte del proyecto denominado Cinturón de las Aguas de Ceará, considerado uno de los planes hidráulicos más grandes de América Latina y que contempla la construcción del río artificial más largo del continente. Su objetivo es asegurar el suministro de agua en comunidades que durante años han enfrentado dificultades debido a las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones.

La infraestructura contempla una extensa red de canales, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de distribución que permitirán trasladar el recurso hídrico hacia sectores donde el acceso al agua ha sido históricamente limitado, según informó Meganoticias.

El caudal será captado desde la presa de Jati, conectada al Proyecto de Integración del Río San Francisco, y recorrerá distintos puntos del estado de Ceará hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

Las autoridades esperan que la iniciativa contribuya a enfrentar uno de los principales desafíos de la región, donde las sequías prolongadas han afectado tanto a las familias como a actividades económicas clave, entre ellas la agricultura y la ganadería.

Con una extensión superior a los 145 kilómetros, el proyecto busca transformar el acceso al agua en una de las áreas más secas de Brasil y garantizar una mayor disponibilidad del recurso para las próximas décadas.