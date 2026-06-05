Mujer de 37 años se hizo pasar por niña y fue adoptada por una familia en Brasil

Una mujer de 37 años fue detenida en Brasil tras descubrirse que durante más de un año vivió con una familia haciéndose pasar por una niña de 12 años, engaño que le permitió recibir apoyo económico, alojamiento y cuidados como si fuera una menor de edad.

El caso ocurrió en la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina, y quedó al descubierto luego de que un familiar de las personas que la acogieron comenzara a sospechar de su identidad. A partir de esas dudas, la Policía Civil inició una investigación que terminó con la detención de la mujer el pasado 2 de junio.

Según informó el medio brasileño G1, la sospechosa utilizaba el nombre falso de "Gabriele" y aseguraba haber escapado de una situación de maltrato en el estado de Pará. Su historia le permitió acercarse a una iglesia local, donde recibió ayuda de la comunidad antes de ser acogida por una familia.

Con el paso de los meses, la pareja que la recibió llegó a considerarla una hija. Incluso le organizaron una fiesta de cumpleaños por sus supuestos 12 años y le brindaron apoyo permanente durante su estadía en el hogar.

De acuerdo con los investigadores, la mujer evitó ser matriculada en un establecimiento educacional argumentando que temía ser encontrada por su familia biológica. Además, afirmaba padecer autismo y otros problemas de salud para explicar algunas características físicas que despertaban dudas.

La policía también señaló que mantenía comportamientos infantiles para reforzar su historia. Entre otras acciones, utilizaba chupetes y mamaderas, modificaba su voz y simulaba crisis de pánico frente a quienes la rodeaban.

La investigación estableció además que la detenida ya había estado vinculada a situaciones similares en otras regiones de Brasil, donde habría utilizado distintas identidades para obtener ayuda de particulares.

Actualmente permanece bajo custodia mientras enfrenta cargos por fraude y uso de identidad falsa. Las autoridades continúan revisando posibles conexiones con otros casos registrados en el país.