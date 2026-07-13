En China se dispara el precio de los monos de laboratorio

El auge de los ensayos de nuevos medicamentos en China y la falta de animales disponibles han elevado el precio de los monos utilizados en investigación biomédica por encima de los 200.000 yuanes (29.480 dólares, 27.000 euros) por ejemplar, informó este lunes el diario económico Yicai.

"Los monos no solo son muy caros, sino que, más importante aún, escasean", declaró al medio Zhang Ming, responsable de investigación y desarrollo de una empresa biofarmacéutica china.

Según Zhang, las reservas de primates de laboratorio de prácticamente todas las organizaciones de investigación por contrato del sector farmacéutico ya están completas para este año.

El número de ensayos clínicos en China superó en 2025 por primera vez los 5.000, de los que más de la mitad correspondieron a nuevos medicamentos, según datos de la Administración Nacional de Productos Médicos citados por Yicai.

Expertos advierten que los largos ciclos de reproducción impiden una solución rápida a la demanda actual. (FOTO: Pexels)

El precio de estos animales pasó de unos 7.000 yuanes (1.047 dólares) en 2014 a 160.000 yuanes (23.942 dólares) en junio de 2022, durante el aumento de la demanda ligado a la pandemia de covid-19.

Posteriormente, cayó hasta los 75.000 yuanes (11.065 dólares) en mayo de 2025 y se recuperó hasta alrededor de 100.000 yuanes (14.740 dólares) en la segunda mitad de ese año, antes de duplicarse en 2026.

China necesita actualmente unos 30.000 primates de laboratorio al año, pero registra un déficit cercano a los 10.000, según expertos citados por Yicai, que agregaron que los largos periodos de cría dificultan que la brecha entre oferta y demanda se reduzca a corto plazo, mientras representantes del sector han pedido relajar temporalmente las restricciones a la importación de macacos desde el sudeste asiático.

Empresas como WuXi AppTec, Joinn Laboratories y Pharmaron compran granjas y construyen sus propias instalaciones de cría desde 2018 para asegurar un suministro estable de estos animales.