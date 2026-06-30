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Experto chino en A. Latina destacó pragmatismo de Beijing ante avance de gobiernos de derecha

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
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Desde Beijing, Efecto China analizó la mirada geopolítica del gigante asiático hacia América Latina, marcada por un profundo pragmatismo frente al avance de gobiernos de derecha en la región.

El académico Xu Shicheng, miembro honorario de la Academia China de Ciencias Sociales e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la misma entidad, enfatizó que el gigante oriental evalúa los vínculos regionales bajo la doctrina de Deng Xiaoping, priorizando el intercambio comercial por sobre las discrepancias ideológicas de los nuevos mandatarios.

El periodista Rafael Pardo expuso también los desafíos internos que enfrenta la administración de Xi Jinping tras haber superado la pobreza extrema, con una brecha de desarrollo entre las prósperas regiones costeras y el rezagado noreste del país.

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