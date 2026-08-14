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"Es muy probable" que las precipitaciones se extiendan hasta las Fiestas Patrias

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó en Cooperativa que existe "una alta probabilidad" de que las precipitaciones se extenderán hasta la primavera, afectando incluso la semana de las Fiestas Patrias.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que se prevé la llegada de distintos sistemas frontales en la zona norte y central del país para agosto y septiembre, producto de los efectos del Fenómeno del Niño.

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