China prohibió importaciones de aves de corral desde Chile por brote de gripe aviar

El Gobierno de China decidió prohibir las importaciones de aves de corral provenientes de Chile debido al reciente brote de gripe aviar.

La medida, emitida por la Administración General de Aduanas de China, tendrá efecto inmediato y afectará a todas las aves y productos relacionados a su producción en nuestro país, consignó T13.

El Ejecutivo del gigante asiático puntualizó que la medida busca proteger su industria ganadera y bioseguridad ante los últimos casos registrados de la enfermedad, que afecta a aves de corral y silvestres.

También anunció que cualquier producto avícola elaborado en nuestro país que se encuentre en la frontera podrá ser destruido por sus autoridades.

China ya había suspendido anteriormente las exportaciones de Chile por brote de gripe aviar, pero las reanudó a finales de 2024, luego de 18 meses.

SAG ha confirmado 20 casos este año

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que, a principios de abril, se han registrado un total de 20 brotes de gripe aviar en lo que va del presente año: 15 de ellos en aves de traspatios, tres en silvestres y dos en comerciales.

A nivel nacional, se estima que más de 700 mil aves han sido afectadas por la enfermedad, siendo las regiones del Maule (8), O'Higgins (4) y Valparaíso (3) las más afectadas según el registro oficial, cerró el medio.