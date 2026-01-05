El presidente de China, Xi Jinping, es el anfitrión de su par surcoreano, Lee Jae Myung, en Beijing, en el marco de una visita oficial del líder de Seúl. Las actividades protocolares antes de la reunión privada de los líderes asiáticos también incluyeron a sus respectivas esposas, Peng Liyuan (Xi) y Kim Hea Kyung (Lee).

