"Luna de sangre": así se vio en Chile el eclipse lunar parcial

Publicado:
La Luna llena de marzo estuvo acompañada por un eclipse lunar que tiñó el satélite de rojo durante la mañana de este martes. El fenómeno fue visible en Asia y Australia, mientras que en gran parte de Sudamérica se observó de manera parcial.

