"Luna de sangre": así se vio en Chile el eclipse lunar parcial
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de Cobresal para el choque con Audax Italiano en la Copa Sudamericana
La formación de Audax Italiano para enfrentar a Cobresal en la Copa Sudamericana
Masiva protesta de comités de vivienda generó congestión en la Alameda
Fotos Recientes
"Luna de sangre": así se vio en Chile el eclipse lunar parcial
Instalan más de 200 vallas publicitarias contra el ICE en varias ciudades de Estados Unidos
La formación de Cobresal para el choque con Audax Italiano en la Copa Sudamericana
La Luna llena de marzo estuvo acompañada por un eclipse lunar que tiñó el satélite de rojo durante la mañana de este martes. El fenómeno fue visible en Asia y Australia, mientras que en gran parte de Sudamérica se observó de manera parcial.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados