Incautan monedas de oro a banda criminal que lavaba dinero
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de Cobresal para el choque con Audax Italiano en la Copa Sudamericana
La formación de Audax Italiano para enfrentar a Cobresal en la Copa Sudamericana
Masiva protesta de comités de vivienda generó congestión en la Alameda
Fotos Recientes
La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino en Copa Sudamericana
Gremio de enfermería marchó contra la reforma al Código Sanitario
Incautan monedas de oro a banda criminal que lavaba dinero
Autoridades entregan antecedentes sobre operativo liderado por la Brigada Antinarcoticos Metropolitana en conjunto con la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana, donde informan de la detencion de 15 personas, chilenas y extranjeras pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo de dineros y monedas de oro provenientes de diversos delitos, las cuales posteriormente eran enviadas fuera de Chile.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados