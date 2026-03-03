Síguenos:
La formación de Palestino para el choque ante Universidad de Chile en Copa Sudamericana

Este es el once titular de Palestino para enfrentar a Universidad de Chile este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

