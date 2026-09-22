De la Espriella: "Vamos por todos los bandidos, y el que no se someta terminará muerto"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió que si los delincuentes más buscados no se someten a la Justicia, van a terminar "en una bolsa y muertos".

El mandatario comentó de este modo la muerte de siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) -entre ellos "Cholo", segundo cabecilla del grupo paramilitar- en un operativo de la Fuerza Pública en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

"Vamos por todos esos bandidos, y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos", dijo en Bogotá tras un consejo de ministros.

El mandatario aseguró que se trasladará hasta Santa Marta para dirigir "personalmente las operaciones" que se realizan contra el grupo paramilitar.

"Cholo" estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. Además, según De la Espriella, contaba "con más de 15 años de trayectoria delictiva".

En la operación señalada se capturó a tres personas y se incautaron 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y abundante material de guerra.

"Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal. Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado", señaló De la Espriella respecto al presunto anuncio del grupo paramilitar sobre una protesta de 48 horas contra el Gobierno.

"No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", añadió el mandatario.

Luego del operativo, dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon La Troncal, la vía principal que conecta a Santa Marta con el norte del departamento, según medios locales.

De la Espriella le advirtió a Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", señalado como jefe y financiador de las ACSN, que es el siguiente objetivo de la operación.

La escalada de violencia cobró el lunes, también, la vida de al menos tres militares, quienes murieron por la activación de un campo minado en el departamento del Meta; ataque que las autoridades achacan a una disidencia de las FARC.