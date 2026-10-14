Miles de colombianos salieron a manifestarse en las principales ciudades del país en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La convocatoria reunió reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial, pero también persigue expresar el rechazo general de distintas organizaciones civiles al Gobierno ultraderechista que tomó posesión hace dos meses y a sus primeras propuestas.

En Bogotá, cuatro marchas iniciaron su camino a las 10:00 hora local con el objetivo de confluir en la Plaza de Bolívar.

Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.

La manifestación tuvo lugar apenas un día después de que De la Espriella firmara el decreto que pretende restringir la protesta social, especialmente la violenta. El texto ha sido objeto de controversia en las últimas semanas, pues señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero esto no es "un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia".

El presidente afirmó el lunes que la protesta pacífica es una "garantía constitucional", pero que este derecho "no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia".

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