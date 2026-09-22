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"Mientras antes sepas, más puedes hacer": la importancia del diagnóstico precoz del alzhéimer

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Minsal (archivo)
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La neurocientífica Claudia Durán, coordinadora de la Corporación Profesional del Alzheimer y Otras Demencias (Coprad) y directora del Instituto de Salud Cerebral de Latinoamérica, conversó con Una Nueva Mañana para profundizar en los desafíos que plantea esta condición en el país y el valor clínico del diagnóstico precoz.

La entrevista se dio en el marco de las actividades del Mes del Alzheimer y la convocatoria a la 12ª Caminata Conmemorativa de Coprad, que este año se desarrollará bajo el lema "Mientras antes sepas, más puedes hacer", con el objetivo de promover la detección temprana y la consulta médica oportuna.

La movilización se realizará este jueves 24 de septiembre, a contar de las 10:00 horas, con un recorrido que comenzará en el Paseo Bulnes y culminará en la sede de Caja Los Andes, en Alonso Ovalle.

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