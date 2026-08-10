EE.UU. destina 15,5 millones de dólares a Colombia tras el terremoto

El gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que EE.UU. se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información oficial.

Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su "gran aliado" y destacó el "excelente liderazgo" del recién llegado De la Espriella.

También han ofrecido ayuda humanitaria a Colombia los gobiernos de Venezuela -país que justamente sufrió un fatal terremoto hace más de un mes-, Ecuador; Argentina; México; Perú; Bolivia; El Salvador; Guatemala; Panamá y Chile, al igual que las Naciones Unidas.