Colombia: Petro y candidato Cepeda no reconocen resultados y dudan del proceso

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

Petro señaló la existencia de "dos censos" paralelos con una diferencia de 800.000 personas en el sistema. (FOTO: EFE)

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800.000 personas adicionales", afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que "centenares de miles de votos fueron agregados", aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Por ello insistió en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

Los cuestionamientos a los hermanos Bautista

El mandatario volvió a aludir a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado en el centro de una disputa con el Gobierno por el contrato de expedición de pasaportes y por su participación en distintos procesos electorales.

La referencia recuerda una polémica surgida en abril pasado, cuando Petro mencionó un supuesto informe de inteligencia según el cual los hermanos Bautista habrían ofrecido "ciertos algoritmos" para favorecer electoralmente a De la Espriella, aunque la campaña rechazó entonces esas acusaciones.

Pese a los cuestionamientos del Ejecutivo, la Registraduría insiste en la transparencia de la jornada democrática. (FOTO: EFE)

Las advertencias del presidente contrastan con los mensajes de tranquilidad transmitidos durante toda la jornada por las autoridades electorales.

Cepeda tampoco reconocerá resultados

En una línea similar, el senador Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico, aseguró este domingo que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas", dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores tras conocer los resultados de este domingo, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

Cepeda recalcó que este domingo obtuvo "10 millones de votos mal contados en Colombia", y proclamó al Pacto Histórico como la principal fuerza política del país, pese a que los resultados preliminares le dan 9,6 millones de votos, equivalentes al 40,91% del total de los sufragios.

Además, el candidato izquierdista manifestó que "existen informaciones e indicios sobre un número indeterminado de mesas" donde fueron impugnados los resultados por parte de los testigos electorales del Pacto Histórico que estaban vigilando los resultados.

El senador del Pacto Histórico se negó a aceptar los resultados tras detectar irregularidades en el censo. (FOTO: EFE)

"Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente, en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas", manifestó Cepeda.

Por otro lado, acusó al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, de haber metido mano en las elecciones presidenciales al estar "complotado" con el aspirante ultraderechista Abelardo De la Espriella.

"Autoridades e incluso gobiernos extranjeros estén metiéndole la mano a nuestras elecciones como ha ocurrido por el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor De la Espriella", expresó.